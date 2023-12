Milan-Frosinone, le formazioni ufficiali: Theo difensore centrale, Florenzi a sinistra. Riecco Musah

Il Milan questa sera scende in campo a San Siro contro il Frosinone per la quattordicesima giornata di Serie A. Non una gran momento per i rossoneri, anzi un periodo nero: delle ultime otto gare il Diavolo ne ha vinte solo due, in tutte le competizioni. Pioli, la cui panchina inizia a scaldarsi, deve fare fronte a tante assenze per infortunio ma anche per squalifica come nel caso di Giroud. Il Milan deve centrare i tre punti per ritrovare morale e per non far scappare Juventus e Inter.

Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

MILAN (4-3-3): Maignan, Calabria; Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek, Musah, Reijnders, Chukwueze, Jovic, Pulisic. Allenatore: Stefano Pioli. A disposizione: Mirante, Nava, Simic, Jimenez, Krunic, Bennacer, Pobega, Adli, Chaka Traore, Romero, Camarda

Frosinone (4-3-3): Turati; Monterisi, Romagnoli, Okolim Oyono; Bourabai, Barreneche, Reinier; Soulè, Cuni, Ibrahimovic; Cheddira. All. Di Francesco. A disposizione: Frattali, Cerofolini, Brescianini, Baez, Lulic, Pinto, Caso, Gelli, Garritano, Kvernadze, Vanzelli, Cheddira,