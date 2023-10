Milan, già programmati due acquisti a gennaio: un reparto verrà certamente rinforzato

vedi letture

Sono arrivate ieri sera le ennesime brutte notizie dall'infermeria per il Milan: oltre all'affaticamento muscolare da smaltire per Simon Kjaer, i rossoneri dovranno fare i conti con gli infortuni di Pierre Kalulu (lesione del tendine retto femorale sinistro, meritevole di parere chirurgico; si presumono almeno 4 mesi di stop) e di Marco Pellegrino (frattura composta dell’osso calcaneare del piede sinistro). Per i prossimi match, dunque, Pioli ha attualmente a disposizione i soli Tomori e Thiaw tra i difensori centrali.

Di conseguenza, a gennaio si dovrà per forza di cose intervenire. Furlani e Moncada cercheranno in queste settimane il profilo giusto, sia per costi, che per caratteristiche, sia per fattibilità della trattativa: è risaputo quanto sia difficile fare i colpi giusti a gennaio, ma l'acquisto di Kjaer nel 2020 e di Tomori nel 2021 insegnano che qualcosa dal cilindro di molto positivo può essere tirato fuori. Ciò che è più o meno certo è che la dirigenza rossonera non pescherà dal cilindro degli svincolati: il nuovo centrale arriverà con ogni probabilità direttamente a gennaio.Sembra ben indirizzata, secondo quanto risulta a MilanNews.it,, la trattativa per Juan Miranda del Real Betis. Il terzino sinistro spagnolo andrà a scadenza a giugno, ma, vista la carenza nel ruolo di vice Theo, Furlani e Moncada potrebbero decidere di sborsare 3-4 milioni di euro per portarlo a Milano già a gennaio. Con Miranda c’è già un’intesa di massima per 5 anni di contratto. Bisognerà poi trovare l’accordo con la società di Siviglia.