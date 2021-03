Milan, gli attaccanti non segnano più: solo un gol nelle ultime nove partite

Nel 2020, il Milan ha ottenuto tanti record e lo ha fatto grazie soprattutto ad un reparto offensivo che, guidato da Zlatan Ibrahimovic, segnava praticamente in tutte le partite. Nelle ultime settimane, però, qualcosa è cambiato e i gol segnati dagli attaccanti sono praticamente spariti: nelle ultime nove partite tra campionato ed Europa League (da Spezia-Milan fino a Milan-Napoli), infatti, solo una rete rossonera è stata siglata da una punta, vale a dire quella di Rebic contro la Roma.

POCHI GOL - Dietro al calo del Milan negli ultimi due mesi, c'è certamente la difficoltà ad andare in gol degli attaccanti, ma non solo: ai rossoneri mancano anche le reti dei trequartisti, in primis quelle di Calhanoglu che in questo campionato ha segnato una sola volta su calcio di rigore contro la Lazio. Non che gli altri abbiano fatto tanto meglio del turco visto che in Serie A Saelemaekers è a quota due, mentre Diaz, Castillejo e Hauge sono fermi ad un solo gol segnato.

SERVE IBRA - Se nella prima parte della stagione, la squadra di Pioli era riuscita a sopperire all'assenza di Ibrahimovic, ora la sua assenza si sente troppo e dunque il suo rientro in campo è sempre più fondamentale. In questo momento decisivo della stagione, la squadra di Pioli ha bisogno del suo leader, anche perchè solo lui sembra essere in grado di ridare vitalità realizzativa all'attacco milanista.