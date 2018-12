Milan, Higuain pronto al rientro in campo: dalla squalifica torna più sereno e aspetta Ibra...

Dopo aver scontato le due giornate di squalifiche rimediate in seguito all'espulsione contro la Juventus, Gonzalo Higuain è finalmente pronto a tornare in campo anche in campionato (giovedì scorso ha giocato in Europa League contro il Dudelange) e domenica sera sarà a disposizione di Gattuso per il match casalingo contro il Torino. La squadra rossonera ritrova quindi in attacco il suo leader e il suo bomber, che nella giornata di lunedì ha festaggiato i suoi primi 100 giorni con la maglia del Milan.

BILANCIO E ACCIACCHI - Come riporta La Gazzetta dello Sport, il bilancio del Pipita in questa prima parte di Serie A è certamente positivo: 10 presenze su 14 partite e media gol di una rete ogni due partite. Durante questi primi mesi rossoneri, il rendimento dell'argentino è stato certamente condizionato da qualche problema fisico che non gli ha permesso di allenarsi al meglio e di essere al top della forma. Domenica contro il Torino, Higuain dovrà cercare poi di interrompere il suo digiuno che dura da oltre un mese (ultimo gol contro la Samp il 28 ottobre).

NO MAL DI PANCIA - Nei suoi primi 100 giorni rossoneri, non sono poi mancate voci su un suo possibile mal di pancia, ma il giocatore argentino ha chiarito più volte con il sorriso che sta bene al Milan e che vuole dare il massimo per questa maglia. Nelle ultime settimane, si è parlato poi tanto del possibile ritorno a Milanello di Zlatan Ibrahimovic, una possibilità che affascina parecchio il Pipita: "A chi non piacerebbe giocare insieme a un grandissimo?" la risposta di Higuain quando è stato interpellato su questo argomento.