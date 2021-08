Milan, il centrocampo richiede qualità e quantità: Adli e Bakayoko i due candidati all'identikit di mercato

La stagione 2020/21 del Milan è stata un'annata indubbiamente positiva e capace di insegnare alla squadra di Pioli sia i pregi da cui ripartire sia gli errori da non commettere di nuovo. Se i principi di gioco, lo spirito e la capacità di reagire alle difficoltà saranno le fondamenta del gruppo rossonero, la prospettiva di ritrovarsi senza sostituti all'altezza dei titolari è l'ostacolo che la società milanista dovrà evitare. Uno dei reparti del Milan maggiormente falcidiati lo scorso anno, senza dubbio, è stato il centrocampo: tra infortuni, positività e squalifiche Pioli ha potuto contare su tutti gli effettivi in poche partite. Per questa ragione, quindi, Maldini e Massara stanno pensando di regalare non uno ma ben due centrocampisti al tecnico emiliano.

QUALITA’ E QUANTITA’ - Il Milan degli ultimi mesi di campionato si è mostrata una squadra atleticamente pimpante ma al tempo stesso capace di mostrare grandi sprazzi di qualità. In questo senso, quindi, il centrocampo rossonero necessità di polmoni e piedi buoni e le presenze di Tonali, Bennacer e Kessiè rispondono a queste necessità. I rossoneri di Pioli ripartiranno dal fidato 4-2-3-1 in cui, al momento, la titolarità sarà confermata ai due centrocampisti africani che hanno garantito una grande stagione. La presenza di Tonali inoltre, desideroso di riscattarsi dopo una stagione complicata, sarà importante per dare a Pioli maggiori soluzioni per le combinazioni del centrocampo rossonero. Qualità e quantità, quindi, sono i due diktat che la dirigenza rossonera cerca nei nuovi innesti e i nomi fatti in orbita rossonera rispondono a questo identikit.

ADLI E BAKAYOKO - I profili recentemente accostati al centrocampo rossonero rispondono ai nomi di Yacine Adli e Tiemoue Bakayoko. Se il giovane francese del Bordeaux è un centrocampista duttile, dotato di un'ottima visione di gioco e di una buona qualità palla al piede, l'ex rossonero è un mediano roccioso, abile nei contrasti e nei ripiegamenti difensivi e per questo potrebbe rappresentare un'ottima alternativa a Kessie. I due transalpini, quindi, completano le richieste rossonere e potrebbero rappresentare degli ottimi sostituti a Bennacer e Kessie, soprattutto nel mese di gennaio quando i due saranno impegnati in Coppa D'Africa.