Milan, il primo problema sono i troppi gol subiti: 18 in un mese, record negativo nella storia rossonera

Il Milan ha un avuto un crollo verticale nelle ultime settimane. I problemi dei rossoneri sono diversi, ma quello più evidente e il primo da risolvere è senza dubbio quello che riguarda i troppi gol subiti dalla squadra di Stefano Pioli. Anche il Sassuolo, dopo Inter e Lazio, ha segnato con troppo facilità al Diavolo.

PRIMA VOLTA - Come riporta Opta, per la prima volta nella sua storia, il Milan ha incassato ben 18 reti in un singolo mese di un anno (gennaio) in tutte le competizioni (16 gol incassati nel mese di maggio del 1958, 15 nel marzo 1974, 14 nel giugno 1947 e 14 nel maggio 1942). Un record negativo che nessuno si aspettava, soprattutto tenendo conto della solidità difensiva del Diavolo nella scorsa stagione, quando ha chiuso il campionato di Serie A con la miglior difesa del torneo. La colpa non può essere certamente data tutta alla retroguardia rossonera, ma è tutta la squadra deve fare una fase difensiva migliore.

UN CENTROCAMPISTA IN PIÙ - Per avere una squadra più solida e compatta, Pioli ha capito che in questo momento il suo Milan non può permettersi il 4-2-3-1 con quattro giocatori offensivi e per questo a partire dal derby di domenica si vedrà con ogni probabilità in campo una formazione con un centrocampista in più. Per uscire dalla crisi, servono risultati positivi e il match contro l'Inter potrebbe essere la sfida giusta per riattaccare la spina dopo un mese da dimenticare.