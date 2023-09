Milan in cerca del gol perduto: il nuovo tridente contro il tabù nerazzurro

Lancio di Theo Hernandez, sponda di tacco di Giroud: il pallone arriva a Rafa Leao che con una finta e una breve accelerazione disorienta Bastoni e De Vrij prima di depositare in fondo al sacco. Un gol tanto bello quanto significativo, non solo per i tre punti che garantì ai rossoneri ormai più di un anno fa, ma anche perchè è stato l'ultimo gol del Milan in un derby.

Digiuno

Il Milan, fresco di titolo italiano, giocò e per larghi tratti dominò quella partita di inizio settembre 2022 contro l'Inter e la vinse con il risultato di 3-2. Da allora contro i "cugini" le gioie non hanno più bussato alla porta. Da gennaio fino a maggio altri quattro incontri contro i nerazzurri hanno restituito un conto salatissimo alla squadra di Pioli: quattro sconfitte, sette gol subiti, zero segnati. Zero. Forse è proprio questo l'aspetto che più ha fatto riflettere Stefano Pioli e il suo staff durante l'estate. Contro i rivali cittadini e i rivali per i trofei che contano, non essere andati a segno neanche una volta in quattro gare è stata una mancanza troppo grave. Un ruolino che con l'Inter, ultimamente, presenta conti salati sotto ogni aspetto: negli ultimi 10 incontri, tra Serie A, Coppa Italia e Champions, gli avversari hanno sempre segnato per primi. Un altro aspetto, di approccio alla gara, che dovrà cambiare sabato. Ma qui si parla di un lavoro di testa, per i gol invece c'è bisogno di qualità e idee.

Tridente

Sia la qualità che le idee sono state messe in mostra nelle prime tre giornate di campionato. Pioli ha deciso di rivoluzionare lo scacchiere tattico rossonero e la società ha messo a disposizione del tecnico giocatori più pronti. Uno su tutti è Christian Pulisic che insieme all'ex compagno del Chelsea Giroud e al nuovo complice sulla fascia opposta Rafa Leao, hanno già fatto vedere cose molto belle tra gol, assist e giocate pericolose. Alla quarta giornata si presenterà lo scoglio più grande, il primo vero di questa stagione. Un muro nerazzurro che il Diavolo non riesce ad abbattere da quattro partite. Un maggiore equilibrio a centrocampo e una elevata qualità su entrambe le fasce, e non solo su quella sinistra, potrebbero essere le chiavi per riuscire a rendere la vita più difficile all'Inter rispetto alle ultime sfide. L'attacco del Milan arriva all'appuntamento con otto gol messi a referto: sette di questi gol sono stati segnati da Giroud (4), Pulsic (2) e Leao (1). Il Milan con un attacco rinnovato sfiderà anche questo tabù.