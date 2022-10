Milan, Kjaer ritorna dopo l'infortunio: a Zagabria i rossoneri avranno un leader in più

MilanNews.it

La gara con il Monza non ha solo regalato tre nuovi punti al Milan ma anche il ritorno di Simon Kjaer fra i titolari. Venti giorni dopo l’infortunio subito ad Empoli, il difensore centrale danese si è ripreso con vigore il proprio posto nell’undici di Stefano Pioli.

GIOCATORE CHIAVE - Quella contro la formazione di Palladino non era di certo la partita più difficile della storia, ma il numero ventiquattro rossonero ha disputato una prova più che sufficiente in una settimana dove è tornato a lavorare insieme al gruppo milanista. La sua condizione fisica non è ancora delle migliori, e lo si è visto anche in alcuni frangenti della gara con i brianzoli, ma il suo recupero ha un valore specifico non indifferente per il Milan. Il ritorno di Kjaer è stato fondamentale per l’assetto della retroguardia rossonera, dato che si tratta di giocatore utile in copertura e marcatura quanto in fase d’impostazione. La sua leadership e il suo carisma hanno donato maggiore sicurezza ai compagni di reparto oltre che all’intera squadra in campo: basta guardare alla prestazione offerta dallo stesso Tatarusanu il quale, sotto la supervisione difensiva del classe ’89, è apparso più fluido e tranquillo fra i pali.

A ZAGABRIA PER VINCERE - L'ora di gioco con il Monza è stata un passo utile anche in ottica minutaggio per il danese, dato che martedì prossimo il Milan tornerà a giocare in Champions League con l’obiettivo di fare scorta di punti e staccare il pass per gli ottavi di finale. Non sarà facile affrontare la Dinamo Zagabria nel teatro del Maksimir, soprattutto alla luce del risultato d’andata e se lo scopo dei campioni d’Italia sarà quello di fare bottino pieno. Con un Kjaer in più in campo però, un Milan già privo di Tomori per squalifica potrà avere delle garanzie ulteriori in un confronto ad alto rischio dove ogni errore sarà da evitare. L'ex Palermo molto probabilmente sarà al centro della difesa contro i croati, con uno fra Kalulu e Gabbia al proprio fianco.

Del resto, i risultati migliori passano anche dalle prestazioni dei leader indiscussi, da quegli uomini chiave che nelle serate decisive possono darti la spinta e le motivazioni giuste per portare a casa il risultato e guardare avanti con fiducia.