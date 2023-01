Milan, l'analisi di Football Benchmark: in aumento ricavi, sponsorizzazioni e valore dei giocatori

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La vittoria dello Scudetto e il ritorno in Champions League sono due risultati sportivi molto importanti ottenuti dal Milan. Come spiega Football Benchmark, però, i rossoneri hanno raggiunto anche traguardi fuori dal campo. Nella stagione scorsa il Milan ha ottenuto 269milioni di ricavi operativi totali, facendo registrare un incremento pari al 16%.

Tra sponsor e merchandising



Il Milan ha incassato ben 33 milioni di euro dai match casalinghi, una delle cifre più alte degli ultimi dieci anni. I ricavi delle trasmissioni hanno registrato un leggero calo ma si attestano intorno ai 44milioni di euro, comprendendo anche i premi UEFA e rappresentando il 49% del fatturato operativo totale. Negli ultimi tre anni i ricavi commerciali si sono dimostrati come il principale fattore di crescita, attestandosi sui 104 milioni di euro nella stagione 2021/2022. Gli accordi con PUMA e Fly Emirates hanno fruttato complessivamente 30 milioni di euro, nello specifico quindici a testa.

Tutti gli altri hanno generato ben 27 milioni di euro, a cui si è arrivati anche grazie a BitMex e Wefox, che hanno permesso di guadagnare rispettivamente 5 e 7 milioni di euro. Inoltre, le entrate del merchandising e del licensing sono più che raddoppiate arrivando complessivamente a 25 milioni di euro. I costi della rosa sono rimasti stabili intorno a 170 milioni di euro considerando i risparmi sugli stipendi di Donnarumma e Calhanoglu.

Il valore della rosa

L’addio dei due ha compensato i costi aggiuntivi derivanti dai nuovi arrivi e dai bonus assegnati alla squadra, permettendo al club di raggiungere un ottimo del 63%. La crescita dei ricavi, in combinazione con una rigorosa strategia di controllo dei costi, ha portato a un notevole miglioramento della redditività di fondo nelle ultime due stagioni. Il valore della rosa del Milan, al 1° gennaio 2023, è pari a 693 milioni di euro. Le prestazioni positive della squadra hanno condotto ad una crescita notevole per alcuni giocatori come Leao, Kalulu e Tonali. Questi ultimi, nel giro di dodici mesi, sono stati in grado di andare oltre il doppio del proprio valore di mercato. Il fondo Elliott al termine della stagione ha ceduto la società a RedBird Capital, la società guidata da Gerry Cardinale che avrà il compito di far crescere ulteriormente il Milan dal punto di vista commerciale.