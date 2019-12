Milan, la crisi infinita di Piatek. Pioli: "Kris va aiutato e deve farsi aiutare"

La vittoria di ieri contro il Parma riporta certamente un po' di entusiasmo e tranquillità nell'ambiente rossonero, ma non può bastare una partita per dire che la crisi del Milan è finita. La pensa così anche Stefano Pioli, che ieri nel post-partita ha spiegato che quella di ieri potrà essere la gara della svolta solo se i rossoneri riusciranno a dare continuità di risultati già a partire dal prossimo match contro il Bologna in programma domenica sera.

ANCORA A SECCO - Il Milan non ha risolto i suoi problemi ieri a Parma, anzi ce n'è uno che resta purtroppo molto evidente, cioè la crisi infinita di Kris Piatek, rimasto a secco anche ieri al Tardini. Il polacco, nonostante il grande impegno, ha deluso nuovamente e nella ripresa è stato sostituito da Leao. Dopo la gara, Pioli ha parlato così del polacco: "Piatek in questo momento non può sorridere, va aiutato e anche lui deve farsi aiutare" le dichiarazioni dell'allenatore rossonero riportate questa mattina dalla Gazzetta dello Sport.

SERVE UN FINALIZZATORE - L'attacco ed in particolare i pochi gol segnati restano uno dei grandi problemi del Milan. Viste le difficoltà di Piatek, fermo a tre reti in questo campionato (due su rigore), il club di via Aldo Rossi si sta guardando intorno in vista del mercato di gennaio perchè è innegabile che a questa squadra serva un vero finalizzatore. Il grande sogno è sempre Zlatan Ibrahimovic, il quale dovrebbe dare una risposta al Milan nei prossimi giorni.