Milan, la difese regge gli urti nonostante cambi e assenze: e c'è già un record

Nelle prime 21 partite di Serie A, il Milan ha schierato dall’inizio, 6 coppie di centrali difensivi diverse. Nonostante i vari problemi di infortuni e squalifiche che hanno colpito un po’ tutti i difensori, la squadra di Stefano Pioli non ha ne ha risentito più di tanto, sintomo di un’ottima fase difensiva che coinvolge anche i centrocampisti e gli attaccanti. Poco più di un gol subito a partita (sono 23 le reti incassate infatti), a fronte degli oltre 2 di media fatti, sono un ottimo punto di partenza per puntare dritti agli obiettivi di stagione. Con la porta inviolata ottenuta contro il Crotone, i rossoneri sono arrivati a quota 8 ‘clean sheet’ stagionali in Serie A. Nessuno ha fatto meglio. Tanto merito va dato anche a Gianluigi Donnarumma, che sta risultato essere uno dei migliori anche in questa stagione 2020/2021.

LE COPPIE

Come detto, tante volte Pioli ha dovuto fare a meno della sua coppia di centrali titolare, ossia Kjaer-Romagnoli. I 2 insieme sono stati schierati dall’inizio in 9 occasioni su 21, meno della metà. Ecco le altre coppie scelte dal mister nel corso della stagione:

Kjaer-Gabbia: 4 volte

Kalulu-Romagnoli: 3 volte

Gabbia-Romagnoli: 2 volte

Tomori-Romagnoli: 2 volte

Kalulu-Kjaer: 1 volta

Nonostante tutti questi cambiamenti, il Milan ha la terza miglior difesa di Serie A (dopo Juventus e Napoli che comunque hanno una partita in meno) al pari di Inter e Verona. Oltre che elogiare i difensori, bisogna anche dare merito alla protezione che il centrocampo garantisce e all’organizzazione di gioco con cui il Milan scende in campo.