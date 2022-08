Milan, Maignan trova il primo clean sheet stagionale: la solidità difensiva sarà importante per tutta la stagione

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La solidità difensiva che era un punto di forza del Milan nel finale della scorsa stagione, è stata ritrovata dalla squadra di Stefano Pioli nel match contro il Bologna di sabato sera. Mike Maignan, dopo le 19 partite concluse senza subire reti l’anno scorso in tutte le competizioni, ha trovato contro i rossoblù il primo clean sheet della nuova stagione. Non troppo impegnato, il portiere francese punta quest’anno a fare bene come ha fatto fin qui nel Milan per cercare di conquistare il posto da titolare con la sua nazionale. Il mondiale in Qatar che vede la Francia fra le favorite, non è poi così distante.

LA DIFESA PUNTO DI FORZA

Fikayo Tomori e Pierre Kalulu si sono ben comportati contro il Bologna, e così, dopo i 3 gol subiti nelle prime due di campionato, il Diavolo ha ritrovato il successo senza che gli avversari segnassero. Oggi pomeriggio la partenza per Sassuolo, dove domani alle 18.30 il Milan giocherà contro i neroverdi. L’obiettivo è continuare a vincere per affrontare poi il derby di sabato con serenità. Maignan, Tomori e Kalulu rappresentano un tris d’assi paragonabili a 3 grandi attaccanti. Sì perché spesso e volentieri in Italia vince chi subisce meno gol. Nella passata stagione è stato così e vedremo se lo sarà anche in questa.

IL RINFORZO THIAW

Oltre ai sopracitati, fra i difensori ci sono anche Simon Kjaer e Matteo Gabbia. Se per il classe 1999 si prospetta una cessione (in prestito o a titolo definitivo), per il danese invece continua il percorso verso il completo recupero dall’infortunio dello scorso dicembre. La dirigenza rossonera per non lasciare scoperta la retroguardia si è mossa sul mercato andando a prendere Malick Thiaw dallo Schalke 04. Il classe 2001 fra stasera e domani diventerà a tutti gli effetti un giocatore del Milan. Il reparto difensivo è al completo, con Maignan sempre più leader e al centro del progetto rossonero.