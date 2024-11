Milan, Morata pronto a sfidare il suo passato e a sfatare il tabù Juventus

Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, nel weekend riprende la Serie A e il Milan sarà impegnato sabato alle 18 a San Siro contro la Juventus, ex squadra di Alvaro Morata. Lo spagnolo, che ha sempre parlato molto bene della sua esperienza in bianconero, è pronto a sfidare il suo passato e la sua sua ex squadra contro cui non ha mai segnato in cinque precedenti (due con il Real Madrid e tre con l'Atletico Madrid, tutti in Champions League).

MORATA STA BENE - Le ultime due settimane non sono state semplici per Morata, che, prima della sfida contro il Cagliari, ha rimediato un trauma cranico in allenamento dopo un duro scontro testa contro testa con Strahinja Pavlovic. Per fortuna gli esami hanno dato esito negativo e, dopo una notte in osservazione in ospedale, lo spagnolo è tornato a casa e qualche giorno dopo ha anche risposto alla chiamata della sua nazionale, giocando 21' contro la Danimarca e 45' contro la Svizzera. Il peggio è dunque alle spalle e sabato sera Morata sarà regolarmente titolare contro la Juventus.

RECUPERO FONDAMENTALE - Per il Milan, quello di Morata è un recupero fondamentale. Per capire la sua importanza in campo e nello spogliatoio, basta leggere le parole di Paulo Fonseca prima del Real Madrid: "Alvaro per me è un giocatore importantissimo, non solo come giocatore ma come professionista. È un giocatore molto molto intelligente che sta facendo molto bene, è importantissimo per la nostra squadra. quello che sta facendo per la squadra è decisivo per noi. Giocare qui è speciale per lui, ma mi aspetto di avere Alvaro come lo abbiamo avuto durante la stagione. Ha lavorato tanto per la squadra con tanta energia".