Milan, obiettivo Praet se parte Kessié: è il preferito di Giampaolo, ma la Samp chiede 25 milioni

Acquistare è bene, cedere è anche meglio. Perché i soldi servono, soprattutto di questi tempi. Il Milan ha bisogno di effettuare alcune cessioni per alleggerire il bilancio, sfoltire la rosa e finanziare gli ultimi colpi rimasti in canna (Correa su tutti). Suso, André Silva ma non solo: nella lista dei possibili partenti figura anche il nome di Franck Kessié.

SOSTITUTO - Al club rossonero - che deve saldare all’Atalanta l’ultima rata legata al prestito biennale con obbligo - non dispiacerebbe certo fare cassa con la vendita del centrocampista, il quale ha un discreto mercato in Inghilterra. Ma attenzione: come evidenzia La Gazzetta dello Sport, mentre al posto di Biglia (altro cedibile) è già pronto Bennacer, nel caso di Kessie occorrerebbe un ingresso.

L’OBIETTIVO - Stando a quanto riferito dalla rosea, il nome sul taccuino di Marco Giampaolo resta quello di Dennis Praet, che il tecnico abruzzese ha plasmato e rimodellato tatticamente sul centrodestra alla Samp. L’allenatore rossonero, ovviamente, lo riaccoglierebbe a braccia aperte, ma il problema è che Ferrero chiede 25 milioni.