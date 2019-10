Milan, Pioli sceglie la continuità: Biglia in regia, Leao (ri)spedisce Piatek in panchina

Nel segno della continuità. Non di risultati, purtroppo (che restano altalenanti), ma di formazione (almeno quella). All’Olimpico, a meno di clamorosi ribaltoni, vedremo lo stesso Milan della scorsa settimana. Le ottime cose mostrate nel primo tempo contro il Lecce hanno spinto Pioli a confermare in blocco l’undici schierato sette giorni fa.

GIOCA LEAO - Come evidenzia l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Milan che si era ripresentato a San Siro dopo la sosta - con un nuovo allenatore in panchina - aveva avuto buoni spunti. In attacco era sicuramente stato più aggressivo, nonostante gli sprechi sotto porta. Il reparto offensivo, dunque, non cambierà: dentro il giovane Leao e fuori Piatek. Anche perché il pistolero non è brillantissimo dal punto di vista fisico ("Ma so che presto sarà al top", ha assicurato Pioli).

PICCOLO DUBBIO - Conferme anche sugli esterni, con Suso (criticatissimo) e Calhanoglu in campo dall’inizio. Uguale anche la composizione del centrocampo, Paquetà-Biglia-Kessie, così come la linea difensiva: davanti a Donnarumma ci saranno Musacchio e Romagnoli, mentre i terzini saranno Conti (in vantaggio sul rientrante Calabria) e Theo Hernandez.