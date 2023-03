Milan, Pioli sorride: Giroud e Diaz recuperati per il Tottenham. Anche Origi ok

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il Milan è in campo in questo momento per la rifinitura in vista del match di domani contro il Tottenham, valido per il ritorno degli ottavi di Champions League. C'era grande curiosità per vedere se Olivier Giroud e Brahim Diaz si sarebbero allenati in gruppo e in questo senso arrivano ottime notizie su entrambi: sia il centravanti francese, che ieri non si è allenato a causa della febbre, che il trequartista spagnolo, il quale ha saltato la trasferta di Firenze in campionato per una lieve distorsione al ginocchio, hanno infatti iniziato la seduta insieme ai compagni di squadra.