Milan, Pioli spera nel recupero di Theo per il Sassuolo: il Diavolo ha bisogno del suo treno

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ieri il Milan ha ripreso gli allenamenti a Milanello dopo la brutta sconfitta in casa della Lazio: la squadra ha svolto una seduta di scarico, mentre Theo Hernandez, che ha saltato la trasferta di Roma per un affaticamento muscolare, si è allenato a parte e ha proseguito il suo lavoro di recupero. Il suo problema fisico non è nulla di grave e quindi dovrebbe essere smaltito in pochissimo tempo, tanto che Stefano Pioli spera di riaverlo già a disposizione per il match di domenica contro il Sassuolo.

SERVE THEO - In questo momento di crisi di risultati e di gioco, per il tecnico rossonero sarebbe fondamentale poter contare nuovamente sul suo "treno" della fascia sinistra. Al di là dell'aspetto tecnico e tattico, Theo è anche uno dei leader di questa squadra e uno di coloro a cui aggrapparsi in questo periodo di difficoltà. E' vero che pure lui sta sentendo le fatiche del Mondiale, ma è quasi impossibile rinunciare ad un giocatore come lui anche se non è al top della forma.

PAROLE DA LEADER - Dopo la sconfitta in Supercoppa, Theo è stato uno dei pochi rossoneri a scrivere qualcosa sui social: "A volte si vince, a volte si perde. Non arrendetevi mai e andate sempre avanti. Dai ragazzi! Grazie per il vostro sostegno". Parole da leader, parole di un giocatore che sa bene che il momento è difficile, ma allo stesso che serve reagire subito per tornare il vero Milan. Domenica alle 12.30 a San Siro, la squadra avrà poi la spinta anche dei tifosi milanisti che non hanno fatto mai mancare il loro supporto al Diavolo.