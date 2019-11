Milan pronto a investire su Demiral: no al prestito secco, si tratterà su formule più articolate

Ibrahimovic è il grande sogno-affare del mercato invernale del Milan, il colpo per cui vale la pena spendere ogni energia. Ma non è l’unico obiettivo in vista della finestra di gennaio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i rossoneri hanno anche altre pratiche aperte. Una è quella del difensore centrale, indicato come una priorità.

SUBITO PRONTO - Leo Duarte non ha convinto del tutto, mentre Caldara ha bisogno di altro tempo per tornare al top. Pioli ha bisogno di un innesto immediatamente abile da affiancare a Romagnoli e Musacchio. Il principale obiettivo resta Demiral, che non sarà al meglio della condizione (solo una presenza fin qui) ma farebbe in fretta a riprendere il ritmo gara. Stando a quanto riferito dalla Gazzetta, nessuna delle due parti, Milan e Juventus, sarebbe soddisfatta da un prestito secco, per questo si tratterà su formule più articolate.

TESORETTO - I rossoneri sperano in uno sconto da parte della Juve, ma sono pronti all’investimento. L’acquisto di Demiral potrà essere finanziato anche dalle cessioni che il club di via Aldo Rossi ha messo in conto: la più consistente - scrive la rosea - potrà essere quella di Ricardo Rodríguez.