Milan, Pulisic è il giocatore più continuo d'Europa: ecco il dato. Ed è tra i migliori anche nella statistica "gol e assist per 90'"

Christian Pulisic è senza dubbio il miglior giocatore del Milan in questa prima parte della stagione. L'americano è il leader tecnico della squadra di Paulo Fonseca che non può proprio fare a meno di lui (è il giocatore di movimento più utilizzato dal portoghese fino a questo momento). Il numero 11 milanista sta facendo grandi cose e in Europa nessuno è continuo come lui.

IL MIGLIORE IN EUROPA - A dirlo è un dato riportato dal sito della Gazzetta dello Sport che è davvero impressionante: Pulisic, in questa stagione, ha segnato o fornito un assist nel 78% delle partite giocate tra Milan e Stati Uniti. Nessuno come lui in Europa: Salah arriva al 73%, Lewandowski e Yamal viaggiano intorno al 70%, Kane, che è il capocannoniere in Champions League, si ferma al 64%. Questa la classifica: Pulisic (Milan) 78,57%, Salah (Liverpool) 73,33%, Marmoush (Eintrcht Francoforte) 71,43%, Lewandowski (Barcellona) 70,59%, Yamal (Barcellona) 68,75%, Nasasi (Strasburgo) 66,67%, Kane (Bayern Monaco) 64,29%, Jimenez (Fulham) 63,64%, Simon (Nantes) 63,64% e Vinicius (Real Madrid) 62,50%.

GOL E ASSIST - Pulisic è tra i migliori in Europa anche in un'altra statistica, vale a dire "gol e assist per 90'" (è la media di gol e assist per 90 minuti). In vetta a questa speciale classifica c'è Michael Olise, giocatore francese del 2001 del Bayern Monaco che è l’unico in Europa con più di un gol e assist ogni 90 minuti (1,19). Dopo di lui ci sono Raphina del Barcellona (0,98), Salah del Liverpool (0.96), Vinicius del Real Madrid (0.81), Barcola del PSG (0,80), Yamal del Barcellona (0,76), Gakpo del Liverpool (0,69) e poi troviamo il rossonero Pulisic (0,67). In questa statistica, l'attaccante americano del Diavolo è davanti a gente come Haaland, Mbappé e Foden.