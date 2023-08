Milan, quanti esuberi: l'eventuale effetto sui conti in caso di cessione

vedi letture

Non solo acquisti, ben otto finora, ma anche cessioni: il Milan deve concentrarsi per snellire la rosa e di conseguenza i conti. Se i nuovi arrivati, tutti a cifre non elevatissime e con un costo annuo sul bilancio "controllato" (clicca qui per numeri e cifre), hanno fatto alzare necessariamente il costo della rosa allora è logico che Furlani e Moncada debbano liberarsi anche di chi è considerato fuori dal progetto tecnico per riequilibrare monte ingaggi e costo annuale del personale.

Nella lista dei giocatori messi sul mercato ci sono certamente Mattia Caldara, Fodé Ballo-Touré, Yacine Adli, Charles De Ketelaere, Junior Messias e Divock Origi.

Al momento l'unica trattativa ben avviata sembra essere quella che porterebbe CDK all'Atalanta in prestito oneroso (3 milioni) con diritto di riscato (26 milioni) e percentuale sulla futura rivendita (10%), con l'ingaggio annuale lordo coperto dalla Dea.

Andiamo a vedere nel dettaglio che residuo, ammortamento e costo annuale hanno i sopracitati esuberi (i dati sono presi dall'ultimo bilancio pubblicato dall'AC Milan. Eventuali maggiorazioni nei costi legate a bonus e/o clausole maturate nell'ultimo anno saranno visibili solo alla pubblicazione del prossimo bilancio).

FODÉ BALLO-TOURÉ

Residuo 2.732.124

Ammortamento 1.366.062

Stipendio lordo 1.310.000

Costo annuo 2.676.062

MATTIA CALDARA

Residuo 5.288.858

Ammortamento 5.288.858

Stipendio lordo 2.200.000

Costo annuo 7.488.858

YACINE ADLI

Residuo 5.133.333

Ammortamento 1.711.111

Stipendio lordo 1.048.000

Costo annuo 2.759.111

JUNIOR MESSIAS

Residuo 2.725.000

Ammortamento 2.725.000

Stipendio lordo 1.859.000

Costo annuo 4.575.000

DIVOCK ORIGI

Stipendio lordo 5.200.000

Costo annuo 5.200.000



CHARLES DE KETELAERE

Residuo 28.400.000

Ammortamento 7.100.000

Stipendio lordo 2.800.000

Costo annuo 9.900.000

Costo totale annuo degli esuberi: 32.599.031€