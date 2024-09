Milan, quanto mi sei costato? Il paragone con le inglesi non regge. E in Italia è al terzo posto

Quanto è costato il Milan? Secondo uno studio CIES quella rossonera è la 22ª rosa più cara al mondo, la terza italiana. Il riferimento è esclusivamente ai costi dei cartellini dei giocatori, che nel caso del Diavolo ammontano a 375 milioni, eventuali bonus compresi. Scendiamo a 332 senza bonus. Per un valore medio per giocatore di 16.3 milioni. Sostanzialmente in linea con le operazioni delle ultime due stagioni del club, che mai ha sforato i 20 milioni per giocatore.

Questa è la classifica complessiva:

1. Chelsea 1.263 milioni

2. Manchester United 1.038

3. Manchester City 1.017

4. Arsenal 798

5. Tottenham 787

6. Paris Saint-Germain 772

7. Liverpool 735

8. Real Madrid 720

9. Newcastle 683

10. Juventus 626

11. Bayern Monaco 588

12. Atletico Madrid 496

13. Al Hilal 485

14. Aston Villa 475

15. Barcellona 461

16. Brighton 433

17. Wolverhampton 426

18. West Ham 414

19. Lipsia 410

20. Nottingham Forest 398

21. Napoli 394

22. Milan 375

23. Bournemouth 364

24. Inter 329

25. Borussia Dortmund 318

26. Leicester 317

27. Crystal Palace 311

28. Southampton 308

29. Brentford 306

30. Monaco 298

Limitandoci all'Italia, questa è la classifica:

1. Juventus 626

2. Napoli 394

3. Milan 375

4. Inter 329

5. Roma 261

6. Atalanta 258

7. Fiorentina 196

8. Bologna 171

9. Lazio 161

10. Torino 132

In questa graduatoria il giocatore che incide di più nel Milan è Rafa Leao, pagato 49.5 milioni. Ben distante il secondo giocatore più caro, ossia Fikayo Tomori che fra il costo del prestito e il riscatto è costato 35 milioni mentre a chiudere il podio c'è Samu Chukwueze che nella somma fra parte fissa ed eventuali bonus arriva a 28 milioni. Niente a che fare con le cifre delle big europee anche se non sempre una grande spesa equivale a grandi risultati, basti vedere il Chelsea al primo posto con oltre un miliardo di investimenti in cartellini. I londinesi, dopo un anno senza coppe, quest'anno parteciperanno alla Conference League...