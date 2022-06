Milan, Saelemaekers non è più incedibile. I piani dei rossoneri per la fascia destra

MilanNews.it

Negli ultimi giorni i piani del Milan per quel che riguarda la fascia destra e il ruolo di esterno offensivo sono cambiati radicalmente. Alexis Saelemaekers infatti, stando alle notizie che circolano fra gli esperti di calciomercato, non è più incedibile. La dirigenza rossonera sta facendo dei ragionamenti sul ragazzo belga. Sicuramente il classe 1999 può ancora crescere, ma in due anni e mezzo al Milan ha dimostrato poca costanza di rendimento e troppa pochezza offensiva (solo 6 gol realizzati in 101 presenze complessive). Con una buona grinta e con un’ottima corsa, Saelemaekers si è ritagliato il suo spazio e si è laureato campione d’Italia insieme al Diavolo, ma per fare il salto di qualità i rossoneri hanno bisogno di altro.

SI ASPETTA L’OFFERTA GIUSTA

Il riscatto di Junior Messias dal Crotone avvalora la tesi di una possibile partenza dell’ex Anderlecht. La dirigenza del Milan sta aspettando l’offerta giusta – almeno 20 milioni di euro – per poter dare l’ok alla cessione. Questa cifra permetterebbe al Milan di fare una cospicua plusvalenza, che al giorno d’oggi si sa, sono importantissime. I giochi comunque non sono ancora decisi perché se nessuno si palesasse per Saelemaekers, Paolo Maldini e i suoi collaboratori potrebbero decidere di rimettere sul mercato lo stesso Messias.

CHI NEL FUTURO

Fra i tanti nomi che circolano per la fascia destra del Milan, in questo momento il preferito è quello di Noa Lang del Bruges. Il giocatore olandese ha scavalcato la concorrenza (Domenico Berardi, Nicolò Zaniolo e Marco Asensio su tutti) sia perché costa meno e sia perché può giocare indifferentemente in tutti i ruoli della trequarti. Oltre a Lang, l’altro grande obiettivo è il compagno di squadra Charles De Ketelaere. Sicuramente il Milan comprerà un esterno offensivo destro. Per ora l’unica certezza è questa.