Milan, serve un cambio di marcia contro le big: un solo punto in 5 partite contro chi ha davanti in classifica

Dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime tre partite, il Milan deve cercare di tornare subito alla vittoria, ma non sarà facile domani sera in casa della Juventus dove i rossoneri non vincono addirittura da otto anni. La corsa Champions è entrata nel vivo e dietro, soprattutto l'Atalanta, sta andando forte e ora è ad un solo punto dal quarto posto del Diavolo. La squadra di Gattuso deve darsi una svegliata e puntare a fare finalmente punti all'Allianz Stadium dove, in Serie A, non ha mai nemmeno pareggiato.

UN SOLO PUNTO - Il Milan deve cambiare marcia e lo deve fare anche nei match contro le big del campionato: come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, infatti, con le squadre che ha davanti in classifica, la formazione milanista ha raccolto un solo punto in cinque partite (pareggio casalingo contro il Napoli). Domani alle 18 è in programma la sesta partita in casa della Juventus, nella quale i rossoneri devono cercar di ritrovare gioco, compattezza, corsa e brillantezza.

CORSA CHAMPIONS - La squadra di Gattuso è in evidente calo e così le altre pretendenti alla Champions ne stanno approfittando, anche se per fortuna anche loro non riescono a trovare la giusta continuità di risultati: la Roma ha parecchi alti e bassi, la Lazio, che deve ancora recuperare una partita, ha buttato via una grande occasione perdendo mercoledì in casa della Spal, mentre quella che sembra stare meglio è l'Atalanta, che grazie al successo di ieri contro il Bologna è ora ad un solo punto di distanza dal Milan. La corsa Champions è quindi entrata nel vivo e se il Milan vuole davvero arrivare tra le prime quattro deve svegliarsi e cambiare marcia fin da domani.