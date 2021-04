Milan, spazio ai vice Ibra. Leao titolare, Mandzukic a gara in corso: la staffetta col Genoa è pronta

Spazio ai vice Ibrahimovic. Appiedato dal Giudice Sportivo, domenica Zlatan non potrà "pranzare" col Genoa: al suo posto dovrebbe giocare Leao, il quale ha già dimostrato di sapersela cavare anche da prima punta. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il giovane portoghese è il principale candidato a sostituire Ibra, con Mandzukic pronto a subentrare.

TITOLARE - Il centro area, dunque, almeno nella prima parte di gara, sarà la zona di competenza di Leao, tornato al gol - nella precedente sfida di campionato contro il Parma - dopo un lungo digiuno. Pioli gli affiderà i compiti di Ibrahimovic, con Rebic che partirà largo a sinistra. Nella ripresa, poi, potrebbe/dovrebbe esserci spazio per Mandzukic, tornato a disposizione da oltre una settimana.

L’OBIETTIVO - Mario non è ancora pronto per dar battaglia da titolare, ma a gara in corso può dare il suo contributo. Il croato ha un obiettivo ben preciso: sfruttare al massimo ogni minuto che Pioli gli concederà da qui al termine della stagione per provare a convincere il Milan a tenerlo. Missione complicata ma tutt’altro che impossibile. Perché i rossoneri credono nelle qualità del giocatore.