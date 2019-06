Milan su Vignato, servono 10 milioni: il punto sul talento del Chievo

Su di lui ci sono diversi club, ma al momento sembrano essere soprattutto due le squadre più interessate ad Emanuel Vignato, trequartista classe 2000 cresciuto nel settore giovanile del Chievo: secondo gazzetta.it, infatti, se la giocano Milan e Bayern Monaco per il giovane talento clivense che Mimmo Di Carlo ha schierato titolare nelle ultime partite dello scorso campionato.

VUOLE RESTARE IN SERIE A - Il Milan si era portato avanti all'inizio della scorsa settimana, ma poi la trattativa si è arenata, e così il Bayern Monaco ha avuto la possibilità di recuperare terreno sui rossoneri. Il Chievo, che lo valuta 10 milioni di euro, non ha nessuna fretta di venderlo e di chiudere un'operazione che può portare una cifra molto importante nelle casse della società gialloblù. L'agente di Vignato, Tullio Tinti, è al lavoro per trovare la soluzione migliore per il suo assistito, che ha già fatto sapere che preferirebbe restare a giocare in Serie A.