Milan, Theo Hernandez ai saluti: tre nomi per sostituirlo

L'avventura in rossonero di Theo Hernandez, iniziata nell'estate 2019, è ai titoli di coda. La decisione del club di via Aldo Rossi è stata presa dopo l'incontro andato in scena qualche giorno fa a Casa Milan tra i dirigenti del Diavolo e il suo procuratore Quillon: c'è troppa distanza tra domanda e offerta e trovare un'intesa appare un'impresa davvero impossibile.

RINNOVO IMPOSSIBILE - A riferirlo è questa mattina l'edizione odierna del Corriere della Sera che spiega che il Milan ha messo sul piatto una proposta di rinnovo da 4 milioni di euro (ora ne guadagna 4,5), mentre Theo e il suo entourage hanno chiesto quasi 8 milioni di euro di ingaggio per prolungare il contratto che scade nel 2026. La cessione in estate di Theo, reduce da una stagione molto deludente, accompagnata anche da alcuni comportamenti che non sono piaciuti alla dirigenza, sembra quindi inevitabile.

TRE NOMI - Il Milan dovrà quindi trovare il sostituto del francese. I nomi che si fanno con più insistenza sono soprattutto tre: Destiny Udogie, esterno italiano fresco vincitore dell’Europa League con il Tottenham, Junior Firpo, giocatore del Leeds che in carriera ha vestito le maglie anche di Barcellona e Betis, e Maxim De Cuyper, terzino rivelazione del Bruges che i rossoneri seguono con grande interesse da diverso tempo.