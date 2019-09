Milan, Theo Hernandez scalpita: il francese vuole tornare a giocare e punta alla Champions

I primi minuti in rossonero di Theo Hernandez nelle amichevoli estive contro Novara e Bayern Monaco sono stati molto positivi: contro i piemontesi è infatti andato in gol, mentre contro i tedeschi è stato il migliore in campo fino a quando è rimasto in campo. Nei minuti finali del primo tempo, però, è arrivato un infortunio alla caviglia (lesione capsula legamentosa della caviglia destra) che lo ha tenuto fuori per oltre un mese.

RIENTRO VICINO - In molti speravano di rivederlo in campo dopo la sosta contro il Verona, ma, che riporta Tuttosport, sembra difficile che possa giocare al Bentegodi. Servirà ancora un po' di pazienza, ma Theo Hernandez è fiducioso e non vede l'ora di rientrare: "Sto molto bene, a mio agio, il recupero procede lentamente ma in maniera positiva. Ho molta voglia di tornare a giocare" ha dichiarato il francese che è destinato a diventare il terzino sinistro titolare della squadra di Marco Giampaolo.

AMBIZIOSO - L'ex Real Madrid, arrivato questa estate a Milanello per 20 milioni di euro, è molto ambizioso e sogna in grande per questa sua prima stagione con la maglia rossonera: "Il nostro obiettivo è innanzitutto arrivare in Champions League e da lì puntare ancora più in alto. Siamo un’ottima squadra, con una rosa completa in tutti i reparti: con l’appoggio dei nostri tifosi, ce la possiamo fare ad arrivare anche a un traguardo così prestigioso. In questa squadra tutti quanti hanno grandissima qualità e sono grandissimi giocatori". Parole importanti che faranno certamente piacere anche ai tifosi milanisti che vogliono sognare insieme a lui un posto in Champions League.