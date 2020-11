Milan, tra le priorità c'è anche il rinnovo di Kessie: il "presidente" va blindato in fretta

Il gol in rovesciata di ieri di Zlatan Ibrahimovic ha tolto un po' di attenzione sull'ennesima grande prestazione di Franck Kessie, il quale è stato il migliore in campo contro l'Udinese insieme allo svedese. Dopo il lockdown, l'ivoriano è stato certamente il giocatore rossonero che è cresciuto di più e ora è ancora di più un perno inamovibile del centrocampo milanista.

ALTI LIVELLI - Nonostante tra di loro ci sia stata qualche incomprensione iniziale, Stefano Pioli non riesce quasi mai a fare a meno di Kessie in mezzo al campo: l'ex Atalanta è tornato a livelli altissimi ed è ormai uno di migliori centrocampisti che ci sono in circolazione, non sono in Italia, ma anche in Europa. L'ivoriano sa dare quantità e anche qualità alla mediana milanista e con Bennacer forma una delle migliori coppie di centrocampisti centrali che ci sono in giro.

PRESTO IL RINNOVO - Le voci di mercato che lo volevano lontano dal Milan sono ormai lontanissime e in via Aldo Rossi nessuno pensa nemmeno minimamente di rinunciare a lui in futuro. Il suo contratto scade il 30 giugno 2022, quindi c'è ancora tempo per trovare un accordo per il porlungamento, ma non bisognerà aspettare troppo per evitare che si possa ripetere un'altra situazione come quella che i rossoneri stanno vivendo con Gigio Donnarumma e Calhanoglu. Il club deve dunque mettere tra le sue priorità anche il rinnovo del "presidente" dello spogliatoio milanista che va blindato il prima possibile.