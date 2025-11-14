Milan-Virtus Entella, le formazioni ufficiali: oltre a Jashari quattro big dall'inizio
Queste le formazioni ufficiali di Milan-Virtus Entella, match amichevole che si disputerà questa mattina allo stadio Chinetti di Solbiate Arno.
MILAN (4-3-3): Terracciano; Cappelletti, Minotti, Vladimirov, Estupinan; Fofana, Jashari, Loftus-Cheek; Borsani, Magrassi, Pulisic. A disp.: Torriani, Eletu, Vechiu, Colombo, Geroli, Branca, Nolli, Traore, Karaca, Ibrahimovic, Asanji. All. Massimiliano Allegri.
VIRTUS ENTELLA: Del Frate, Nichetti, Lipani, Karic, Nermin, Guiu, Russo, Moretti, Ankeye, Boccadomo, Bottaro, Portanova. A disp.: Rinaldini, Siaulys, Palomba, Tiritello, Bariti, Marconi, Debenedetti, Fumagalli, Parodi, Franzoni, Matteazzi, Di Mario, Dalla Vecchia, Dolce, Traniello, Benali. All. Andrea Chiappella.
