MN - Attacco febbrile per Giroud, domani verranno valutate le sue condizioni

© foto di www.imagephotoagency.it

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it a conferma di quanto anticipato da Gazzetta.it, Olivier Giroud è alle prese con un attacco febbrile. Una brutta notizia per Stefano Pioli, a circa 48h dall'importantissima sfida di Champions League contro il Tottenham.

Nella giornata di domani la squadra si allenerà al mattino e lì verranno valutate le sue condizioni: nel caso l’ex Chelsea e Arsenal non dovesse farcela le alternative sono Divock Origi, Ante Rebic e Charles De Ketelaere. Zlatan Ibrahimovic invece non sarà della partita in quanto non inserito in lista UEFA.

di Pietro Mazzara.