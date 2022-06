MN - Botman ha scelto: non aspetta più il Milan. Accordo nella notte con il Newcastle

Fonte: Antonio Vitiello

Stando a quanto appreso da MilanNews.it, sono ore decisive per il futuro di Sven Botman; il difensore olandese ha, infatti, deciso di non aspettare più il Milan e, nella notte appena trascorsa, avrebbe raggiunto un accordo di massima con il Newcastle, che, a sua volta, ha presentato al Lille un'offerta superiore a quella - comunque alta - del club rossonero. Il Milan, fino a ieri sera, aveva tenuto ancora viva l'operazione, e quotidianamente (nei giorni passati) aveva ribadito la volontà di voler investire sull'olandese. Prima della fine del campionato c'era stato anche un viaggio a Lille da parte di Maldini e Massara per parlare dal vivo col giocatore, e il club nel corso dei mesi passati ha fatto 3-4 offerte al rialzo per il difensore. Ma la volontà 'finale' di Sven è stata quella di trasferirsi in Inghilterra. Questione di scelte. Si andrà ora alla ricerca di nuovi difensori.

di Antonio Vitiello