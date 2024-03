MN - Camarda-Milan, tutta la verità sul contratto e gli step che mancano

Uno dei temi più dibattuti nel corso delle ultime settimane è quello relativo al primo contratto da professionista di Francesco Camarda. L’attaccante classe 2008, in gol anche nell’ultima uscita dell’Italia Under 17, è certamente il talento più scintillante del settore giovanile rossonero e tutto l’ambiente milanista vorrebbe leggere, nel corso delle prossime settimane, la notizia dell’accordo per il suo primo contratto da pro con il club che lo ha fatto crescere e per il quale tifa. Nelle scorse ore sono emerse ricostruzioni in merito alle richieste economiche fatte dall’entourage e della famiglia Camarda che non corrispondono al vero e che hanno creato non poco fastidio alle parti prese in causa.

Camarda-Milan, la priorità è il progetto tecnico

Prima ancora di parlare di soldi, quello che interessa in via prioritaria a Camarda, alla sua famiglia e a chi lo segue, è che il progetto tecnico che gli dovrà essere sottoposto in sede di contrattazione. Questo è uno step fondamentale perché i prossimi due anni sono quelli in cui Camarda si gioca una buona fetta della sua carriera e vuole avere davanti a sé un programma di lavoro dettagliato, preciso e che lo convinca in ogni suo aspetto. Fondamentale sarà anche chi sarà legittimato, internamente al club, a esporre tale progetto perché oltre a Furlani, oggi c’è Ibrahimovic che si sta calando nella nuova veste dirigenziale ma è in arrivo anche Kirovski oltre a Moncada e D’Ottavio. Insomma, sotto questo aspetto, è lecito che ragazzo, famiglia ed entourage vogliano capire chi sia l’interlocutore corretto oltre a Furlani stesso.

Speculazioni e fastidio

Da quello che abbiamo appreso, al momento non è ancora stata aperta una trattativa sul piano economico tra il Milan e Francesco Camarda. Va ricordato come i regolamenti impediscano ad agenti e familiari di poter percepire somme di denaro derivanti dalla firma del contratto professionistico da parte di un neo 16enne e tale divieto è previsto fino al compimento dei 18 anni di età del giocatore in questione. Questo aspetto ha provocato non poco fastidio attorno a chi sta guidando Camarda in questo suo percorso di crescita personale e professionale e i soldi, che sono un aspetto importante, in questo momento passano in secondo piano rispetto al progetto sportivo.

Prossime tappe

Il prosieguo della vicenda è strettamente destinato a prorogarsi ancora nel tempo, fino a quando non ci sarà un incontro importante nel corso del quale tutte le parti si troveranno attorno ad un tavolo per avere le risposte che Camarda si aspetta dal Milan, che rimane la sua priorità. Se le risposte illustrate nel paragrafo relativo al progetto tecnico saranno date e soddisferanno il ragazzo, si procederà all’accordo economico con l’idea, da parte di tutti, di definire tutto e firmare ai primi di luglio per consentire a Francesco di legarsi al Milan fino al 30 giugno 2027.