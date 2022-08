MN - Closing Milan, in corso le ultime pratiche e le firme: in giornata atteso il comunicato ufficiale

MilanNews.it

Sono in corso di svolgimento le operazioni del closing che porterà il 99,97% delle azioni del Milan detenute da Elliott Management al fondo americano RedBird Capital facente capo a Gerry Cardinale. Nella giornata di ieri, attraverso nostre verifiche e le notizie rilanciate dal Financial Times, è emerso che diversi grandi nomi dell'imprenditoria dello sport americana come i New York Yankees, il fondo Main Street Advisors, l'imprenditore italiano Riccardo Silva e altri investitori hanno sottoscritto quote d'investimento, a titolo personale o di azienda, nel dossier Milan proposto loro dallo stesso Cardinale. In giornata è previsto anche l'annuncio ufficiale del passaggio di proprietà.