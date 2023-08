MN - De Ketelaere-Atalanta: ulteriore avvicinamento delle parti. Cessione vicina

Negli ultimi giorni si erano registrati dei rallentamenti nella trattativa tra Milan e Atalanta per Charles De Ketelaere, con l'entourage del giocatore che aveva fatto richieste precise su commissioni e ingaggio del giocatore. Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it nelle ultime ore ci sarebbero stati dei passi in avanti tra gli agenti del belga e il club bergamasco: ora il clima che si respira è positivo e l'operazione è a un passo dalla chiusura.

Cifre e dettagli

L'operazione aveva subito dei rallentamenti negli ultimi giorni per dettagli legati a ingaggio e commissioni agli agenti, tra Milan e Atalanta invece non c'era nessun problema con i due club che avevano già trovato l'accordo. De Ketelaere è pronto a trasferirsi a Bergamo in prestito oneroso a 3 milioni con diritto di riscatto a 23. A questi verranno aggiunti, eventualmente, altri 4 milioni di bonus oltre a una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. In questo modo, se il riscatto dovesse verificarsi al termine della stagione, i rossoneri riuscirebbero a rientrare dall'investimento fatto nella scorsa estate. Dopo le cessioni di Rebic e Messias, in attesa di sistemare Ballo-Tourè, Caldara e Adli, anche De Ketelaere è pronto a congedarsi da Milanello.

di Antonio Vitiello