MN - Freddo a Milanello, una vittoria riscalderebbe tutto: il Milan prepara la sfida al Dortmund in questo clima. Il punto dalla rifinitura

Il termometro climatico di Milanello segna 2 gradi, quello della squadra di Stefano Pioli una temperatura in rialzo rispetto al pre-Fiorentina, con la necessità, però, di riscaldarla ulteriormente con una vittoria domani contro il Borussia Dortmund, nella sfida valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League.

È in questo ambiente che i rossoneri stanno sostenendo in questi minuti l'ultimo allenamento in vista della partita contro i tedeschi. Prima della seduta, applausi per, premiato per lecon il Club delle 7 Champions. Poi la consueta attivazione atletica e il consueto torello, ai quali hanno partecipato tutti i calciatori, compresi(non in lista Uefa), e(non convocabile per non aver compiuto 16 anni), eccezion fatta per gli infortunatilo squalificato; presente (e in gran forma)

La probabile formazione

L'undici iniziale è così praticamente quasi obbligato: Maignan in porta, linea a quattro con i soliti Calabria, Thiaw, Tomori e Theo. Centrocampo con Reijnders, Krunic e Loftus-Cheek, ora pienamente recuperato. È possibile, proprio come contro il PSG, che l'inglese venga impiegato in posizione più avanzata rispetto agli altri due compagni. Sugli esterni tocca ancora a Chukwueze e Pulisic, mentre al centro dell'attacco riecco Giroud, con Jovic unica vera alternativa offensiva.