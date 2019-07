MN - Gazidis: "Vi spiego la situazione con la UEFA e i possibili step futuri"

Nel corso dell'incontro avvenuto con i giornalisti presenti al raduno, tra cui quelli di MilanNews.it, Ivan Gazidis ha risposto ad alcune domande dei cronisti.

Sulla situazione con la UEFA: "La prossima volta che la UEFA guarderà i risultati finanziari sarà quando il Milan tornerà, come speriamo, a qualificarsi per una competizione europea nel 2020-21. La cosa che si può presupporre è che, nella fase in cui la UEFA tornerà sulla nostra situazione, avvii un percorso verso il Settlement Agreement se riscontrerà delle anomalie e si presume che possa essere un percorso di quattro anni. Il nostro obiettivo è creare dei fondamentali dal punto di vista finanziario strutturati e virtuosi, in modo da dare un senso di fiducia alla UEFA. I nostri obiettivi sono sostanzialmente gli stessi che ha la UEFA. Settlement Agreement o Voluntary Agreement? Dipenderà da come la UEFA sarà posizionata nel momento in cui il Milan tornerà sotto la loro lente di ingrandimento".

Sul bilancio dei primi 6 mesi al Milan: "E' un grande onore essere qui a Milanello e stare accanto a questo camino. E' qualcosa di mitologico nel mondo del calcio. Abbiamo molto lavoro da fare, Zvone e Paolo lavorano 24 ore al giorno ogni giorno. Passo dopo passo abbiamo una visione chiara su dove vogliamo portare il club". Ovviamente commetteremo degli errori sulla strada, ma conosciamo la direzione e sappiamo che ci arriveremo".