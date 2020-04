MN - Il Milan recapita attrezzi ai giocatori per allenarsi a casa: ecco il programma settimanale

I giocatori del Milan in questi giorni particolari si stanno allenando nelle loro abitazioni, in attesa della ripresa delle esercitazioni collettive a Milanello dal 18 maggio. I rossoneri si allenano 6 giorni su 7 e tre sedute settimanali sono aerobiche. Si lavora un’ora al giorno in modo individuale in base alle possibilità logistiche di ogni singolo atleta. Tutti i giorni, a parte la domenica, la squadra viene suddivisa in 3-4 gruppi, e il lavoro viene incentrato sull’equilibrio, forza e resistenza insieme ai preparatori. Per i portieri le sedute sono sia con la squadra ma alcune volte a parte, e tutti i giocatori utilizzano l’applicazione Zoom per restare in collegamento video. La società ha fatto arrivare attrezzi per allenarsi come panche, pesi, tapis roulant ed elastici nelle singole abitazioni dei giocatori. All’allenamento partecipano sia mister Stefano Pioli che fisioterapisti e staff tecnico. Tra una settimana e l’altra cambiano tipologia e gruppi di lavoro, in attesa del 18 maggio.

di Antonio Vitiello