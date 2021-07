MN - Il Milan spinge per Kaio Jorge. Due le soluzioni valide: subito in rossonero o a gennaio a costo zero

Il Milan spinge per prendere Kaio Jorge, talento 19enne di proprietà del Santos. Dopo Giroud, centravanti esperto e di sicura affidabilità, gli uomini di mercato di via Aldo Rossi vogliono regalare a Stefano Pioli un attaccante giovane e di prospettiva: il brasiliano occupa forse la prima posizione sul taccuino rossonero, ma la situazione è ancora da definire.

DUE STRADE - Due le soluzioni valide: Kaio Jorge potrebbe arrivare a gennaio a parametro zero (il suo contratto con il Santos scadrà a dicembre), ma i rossoneri potrebbero anche decidere di anticipare l’operazione, acquistando il suo cartellino già questa estate (la valutazione è di circa 10 milioni, ma lo scoglio principale è rappresentato dalle commissioni per gli agenti). Come appreso dalla nostra redazione, il Milan sta lavorando a entrambe le possibilità.

CONCORRENZA - Dipende dall'evoluzione della trattativa e dalla concorrenza (il ragazzo fa gola pure ad altri club europei). Come detto, Maldini e Massara vogliono aggiungere alla rosa una punta giovane e Kaio Jorge ha tutte le carte in regola per approdare a Milanello.