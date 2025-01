MN - Il punto sul mercato: Walker in arrivo. Previsti innesti anche a centrocampo e in attacco

La sconfitta contro la Juventus deve essere archiviata sul campo, ma è dietro la scrivania che si sta giocando una partita molto importante ovvero quella del calciomercato, principalmente quello in entrata. Questo il punto sui piani d’azione da parte della dirigenza milanista.

Walker in definizione

Kyle Walker sarà il primo innesto del mercato invernale del Milan. I rossoneri lavorano alla proposta formale da presentare nelle prossime ore al Manchester City che sarà di un prestito oneroso con diritto di riscatto. L’accordo con il giocatore c’è già e si attende solamente il passo formale tra i club per poi dare a Walker, non convocato per la gara contro l’Ipswich, il via libera per arrivare a Milano per sostenere le visite mediche e poi mettersi a disposizione di Sergio Conceiçao.

Centrocampo e attacco

Nel summit di metà settimana tra dirigenza e allenatore si è parlato anche di innesti a centrocampo e in attacco. Entrambi i reparti sono in sofferenza, il primo non solo dal punto di vista qualitativo ma anche sotto quello quantitativo. In attacco c’è la necessità di inserire almeno un giocatore determinante che possa aumentare la produzione offensiva. Joao Felix, sotto questo aspetto, è il nome in cima alla lista.

In uscita

Noah Okafor e Luka Jovic rimangono in uscita e si attendono sviluppi per entrambi. Per quanto concerne Okafor, inoltre, il Milan ritiene di aver subito un grosso danno da parte del Lipsia per come sono andate le cose visto che il calciatore è clinicamente a posto. Per Tomori invece al momento la pista Juventus si sta allontanando per volontà del giocatore.

di Antonio Vitiello