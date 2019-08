MN - Incontro in sede tra gli agenti di Laxalt e il Milan

Colloquio a Casa Milan per provare a trovare una sistemazione al terzino sinistro Diego Laxalt. I rossoneri hanno in rosa ben 4 esterni bassi e vorrebbero snellire il reparto. Il procuratore di Laxalt sta incontrando la dirigenza in sede per discutere delle ultime offerte. Sull'uruguaiano ci sono diverse società italiane come il Torino, l'Atalanta e il Fenerbahce. Attesi sviluppi al termine del summit.

di Antonio Vitiello