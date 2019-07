MN - Le cifre dell'affare Cutrone: accordo da 22 milioni di euro complessivi

Come anticipato dalla redazione di MilanNews.it (clicca qui per leggere il pezzo integrale), l'offerta del Wolverhampton di 18 milioni di euro più bonus per Patrick Cutrone veniva ritenuta valida dal Milan, che ha dovuto abbassare le richieste iniziali di 25 milioni, dopo aver deciso in modo definitivo di cedere il numero 63. Se entrassero i 4 milioni di bonus previsti nell'accordo, però, l'affare non si allontanerebbe troppo da quella soglia, arrivando a 22 milioni complessivi. I bonus (suddivisi in 2+2 milioni) sono legati al raggiungimento di due obiettivi distinti.