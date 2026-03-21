MN - Leao, gli esami all'adduttore hanno escluso la presenza di lesioni

MN - Leao, gli esami all'adduttore hanno escluso la presenza di lesioniMilanNews.it
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Oggi alle 12:35Primo Piano
di Manuel Del Vecchio

Dopo lo stop di ieri in allenamento, con il giocatore che oggi non sarà della partita, apprende la redazione di MilanNews.it che gli esami svolti in data odierna da Rafa Leao non hanno evidenziato lesioni all'adduttore.

Durante la stagione il portoghese ha avuto continui fastidi fino a qualche settimana fa: nell'ultimo mese sembrava che l'adduttore destro non desse più problemi, se non in modo sporadico. Nella giornata di ieri invece è tornato a "farsi sentire" con il conseguente stop che gli farà saltare Milan-Torino di questo pomeriggio.

Il giocatore dovrebbe comunque partire per il Portogallo per un check con lo staff medico della nazionale.