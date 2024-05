MN - Leao, Theo e non solo: ecco i calciatori del Milan presenti in Australia per l'amichevole con la Roma

vedi letture

Grazie alle attività commerciali e di stampa previste in Australia, è possibile stilare una lista di nomi dei calciatori del Milan che saranno presenti a Perth per l'amichevole del 31 maggio contro la Roma: Rejinders, Tomori, Loftus, Okafor, Jovic, Kalulu, Adli, Thiaw, Calabria, Leao, Musah, Maignan, Theo, Sportiello, Pobega.

LE INFO SULL'AMICHEVOLE MILAN-ROMA

AC Milan è lieto di annunciare che la Prima Squadra Maschile si recherà in Australia alla fine di maggio per giocare una partita amichevole contro l'AS Roma a Perth, nello stato della Western Australia. In programma per venerdì 31 maggio a Perth, la partita si svolgerà presso l'Optus Stadium, un impianto multiuso all'avanguardia in grado di ospitare fino a 65.000 spettatori. Questa visita segna il ritorno di AC Milan in Australia dopo circa 30 anni, con l'ultima visita risalente al 1993, quando i rossoneri giocarono due partite amichevoli contro la nazionale australiana a Sydney e Melbourne, guidati dal capitano di allora Franco Baresi.

Nonostante la lunga assenza dall'Australia, AC Milan mantiene un solido legame con il paese, vantando una fanbase che supera i 2 milioni di persone e diversi Fan Club attivi in città cruciali come Melbourne, Sydney e Adelaide. In tutta la regione Asia-Pacifico, AC Milan è la squadra di calcio italiana più seguita e proprio in questa regione registra la più grande crescita di tifosi, guadagnando 20 milioni di fan negli ultimi anni.