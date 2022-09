MN - Lista Champions, tutte le scelte del Milan: dentro Florenzi, fuori Adli e Tatarusanu

MilanNews.it

Entro la mezzanotte della giornata odierna il Milan deve comunicare alla UEFA la lista dei giocatori iscritti per partecipare all'ormai prossima Champions League. La redazione di MilanNews.it può fornire in esclusiva la lista completa e gli esclusi:

2 Davide CALABRIA

4 Ismael BENNACER

5 Fode BALLO-TOURÉ

8 Sandro TONALI

9 Olivier GIROUD

10 BRAHIM Diaz

12 Ante REBIC

16 Mike MAIGNAN

17 Rafael LEAO

19 Theo HERNANDEZ

20 Pierre KALULU

21 Sergino DEST

23 Fikayo TOMORI

24 Simon KJAER

25 Alessandro FLORENZI

27 Divock ORIGI

30 Junior MESSIAS

32 Tommaso POBEGA

33 Rade KRUNIC

46 Matteo GABBIA

56 Alexis SAELEMAEKERS

83 Antonio MIRANTE

90 Charles DE KETELAERE

Questi invece i giocatori esclusi:

Ciprian TATARUSANU

Aster VRANCKX

Malick THIAW

Yacine ADLI

Zlatan IBRAHIMOVIC

Tiemoue BAKAYOKO

Queste le regole di compilazione che i rossoneri hanno dovuto rispettare:

- Massimo 17 giocatori non formati in Italia registrabili

- Almeno 4 giocatori di formazione italiana

- Almeno 4 giocatori di formazione club.

In questo caso la lista presentata dal Milan è di 23 calciatori e non 25, in quanto i giocatori formati nel vivaio nazionale e in quello del club sono 6, rispettivamente 3 e 3, e non 8: da qui i due giocatori in meno rispetto al numero massimo concesso dalla UEFA.

di Pietro Mazzara ed Antonio Vitiello.