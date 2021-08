MN - Milan, contatti costanti con gli agenti di Jesus Corona. Messias piace ma solo a determinate condizioni

Archiviato il successo sulla Sampdoria, il Milan continua a lavorare sul mercato per rinforzare la squadra a disposizione di Pioli. Ad una settimana alla chiusura del mercato, Maldini e Massara stanno concentrando le loro forze sul reparto offensivo dove è atteso un innesto sulla trequarti. Secondo quanto appreso dalla redazione di Milannews.it, la dirigenza rossonera continua ad avere contatti costanti con gli agenti di Jesus Corona del Porto. Il Milan ha un forte interesse per il calciatore messicano e sta studiando l'affare per capire le possibili formule dell'operazione.

Il nome di Messias, rimbalzato nelle ultime ore, piace a Maldini e Massara ma è un discorso strettamente legato a certe condizioni. La prima è un'eventuale uscita di Castillejo. Nel caso lo spagnolo dovesse essere ceduto negli ultimi giorni di mercato, allora il Milan potrebbe tentare l'affondo per il calciatore brasiliano. La seconda, invece, riguarda la valutazione del giocatore: il Crotone chiede circa 10 milioni di euro ma i rossoneri puntano ad un prezzo più vantaggioso.

Il calciomercato rossonero sta entrando nel vivo e gli ultimi giorni saranno decisivi per capire le prossime mosse della dirigenza. In questo senso non sono da escludere altre opportunità di mercato che precedentemente sembravano complicate. L'ultima settimana, si sa, è sempre molto particolare e il Milan è attento a qualsiasi opportunità per rinforzare la rosa di Pioli.

di Antonio Vitiello