MN - Milan, domani Bennacer tornerà tra i convocati di Pioli dopo 206 giorni

vedi letture

Dopo 206 lunghi giorni, Ismael Bennacer è pronto a tornare tra i convocati di Stefano Pioli per il match in programma domani sera contro il Frosinone a San Siro. Il centrocampista algerino è fuori dallo scorso 10 maggio quando nel'euroderby di andata si procurato una lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro. Il giocatore verrà sottoposto a intervento in artroscopia. Qualche giorno dopo, Bennacer è stato operato a Lione dal Dottor Bertrand Sonnery Cottet.

IL RITORNO DI ISMA - Ora il peggio è alle spalle e per Bennacer è arrivato il momento di tornare in campo. L'algerino si sta già allenando da qualche tempo in gruppo e, come anticipato da Milannews.it (clicca QUI per leggere la nostra anticipazione), verrà convocato per la sfida contro il Frosinone. Vedremo se Pioli gli darà qualche minuto nel finale di partita, ma dopo sei lunghi mesi la cosa più importante per Ismael è essere tornato tra i giocatori disponibili.