Il Milan ha raggiunto l'accordo con il Torino per il trasferimento di Soualiho Meité. Il centrocampista arriva in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. L'obiettivo del club rossonero è depositare al più presto il contratto per poter convocare il giocatore per la trasferta di Cagliari.

di Antonio Vitiello e Pietro Mazzara