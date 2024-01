MN - Milan, non c'è accordo con gli agenti di Popovic sulle commissioni. Affare a rischio. E quel viaggio...

vedi letture

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, al momento non c'è ancora accordo sulle commissioni da corrispondere agli agenti di Matija Popovic: le richieste dell'entourage del 18enne, infatti, sono alte. L'operazione resta in standby in attesa di trovare una quadra. Il giocatore ieri è sbarcato a Milano - di sua iniziativa - ma c'è ancora distanza sulle cifre per l'eventuale conclusione della trattativa. Operazione che difficilmente andrà in porto con queste richieste da parte degli agenti.

Oltre all'aspetto economico, al Milan non è piaciuto nemmeno l'atteggiamento degli agenti di Popovic che hanno organizzato il viaggio a Milano in autonomia, senza prima accordarsi con il club rossonero. E spunta anche un'interesamento dell Juventus per il talento serbo...

di Antonio Vitiello