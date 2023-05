MN - Milan, per Bennacer lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro: si deve operare

MilanNews.it

Arriva un aggiornamento sulle condizioni di Ismael Bennacer, che si è infortunato ieri sera nel derby di Champions League: gli esami cui è stato sottoposto questa mattina il centrocampista algerino hanno evidenziato una lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro. Il giocatore verrà sottoposto a intervento in artroscopia.

L'operazione di Bennacer avverrà domani o al massimo sabato. Per quanto riguarda i tempi di recupero, si saprà qualcosa in più solo dopo l'intervento in quanto dipenderanno dell'entità del danno.