MN - Milan, problema al polpaccio per Ibra: domani gli esami per stabilire entità dell’infortunio

Sono minuti piuttosto concitati in casa rossonera dopo la notizia dell'infortunio in allenamento di Zlatan Ibrahimovic lanciata da Sky Sport. Secondo quanto appreso da Milannews.it, l'attaccante svedese si è fermato per un problema al polpaccio e domani si sottoporrà a tutti gli esami del caso per stabilire l'entità dell'infortunio. Il giocatore ha lasciato il centro sportivo senza usare le stampelle, ma c'è apprensione sull'infortunio e sui tempi di recupero.

di Antonio Vitiello